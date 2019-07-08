此内容发布于2019年7月9日 上午12:50

（法新社雅典8日电） 希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天宣布新阁员名单，着手展开重振委靡经济的重责大任。入阁者不乏技术官僚，女性却是屈指可数。

财政部长由史泰库拉斯（Christos Staikouras）接任，他现年45岁，2012-15年担任财政部副部长，2015年起为影子财政部长。

英国伦敦大学城市学院（London City University）毕业的史泰库拉斯接下的是经济成长缓慢、债务依旧庞大的烂摊子，还得与希腊债权人展开充满挑战的谈判，以期降低齐普拉斯（Alexis Tsipras）左派前政府订下的财政目标。

外交部由59岁的邓迪亚斯（Nikos Dendias）接掌。2013年反纳粹饶舌歌手遇害后，政府针对新纳粹金色黎明党（Golden Dawn）展开调查，时任公共秩序部长的就是邓迪亚斯。

公民保护部长为63岁的赫里索希季斯（Michalis Chrysohoidis），他曾协助破解希腊最致命的极端组织、极左派「11月17日」（November 17）。

53岁律师帕纳裘托普罗斯（Nikos Panagiotopoulos）接掌国防部，移民部长则由库穆萨科斯（Giorgos Koumoutsakos）担任。

有两名前极右派获米佐塔基斯青睐入阁，46岁的乔奇雅迪斯（Adonis Georgiadis）接掌发展与投资部，54岁的佛瑞迪斯（Makis Voridis）担任农业部长。

2017年身为电视书籍销售员乔奇雅迪斯不遗余力推销一本反犹太书籍引发争议，后来还得为此公开道歉。

佛瑞迪斯（Makis Voridis）则曾创办一个现已解散的极端民族主义政党，与法国时称「民族阵线」（National Front）的极右派政党为姊妹党，2012年转投新民主党。

1980年代，佛瑞迪斯还曾在入狱独裁者巴帕多普洛斯（Georgios Papadopoulos）创立的青年组织担任秘书长。

女性仅有5人入阁，包括接任教育部长的38岁律师克拉梅乌丝（Niki Kerameus）。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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