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此内容发布于2018年9月20日 上午3:50 最后更新 - 2018年9月20日 -03:50

（法新社雪梨20日电） 中国传曾向万那杜（Vanuatu）探询在当地兴建军事基地的可能性，如今澳洲也不甘示弱，计划在巴布亚纽几内亚建立新海军基地，显然意在遏制中国在太平洋地区扩大影响力。

「澳洲人报」（The Australian）报导，坎培拉当局力求在11月亚太经济合作会议（APEC）高峰会登场前，与巴布亚纽几内亚针对在巴国领土曼奴斯岛（Manus island）设置这座共同军事设施达成协议。

报导指出，巴布亚纽几内亚总理欧尼尔（Peter O'Neill）7月访问布里斯本后，澳洲国防官员也前往曼奴斯岛上的隆布鲁海军基地（Lombrum Naval Base）评估重新开发基地的可能性。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天未否认报导内容，他表示：「太平洋地区攸关澳洲国安战略利益，是重中之重。」

「但我不会对与国家安全有关的臆测发表评论，这不妥当。」

外界视太平洋为亚洲海上门户，具高度战略价值，北京已向区域小岛国提供数以十亿计美元的基础建设贷款。

过去在太平洋地区与亲密盟友华府具有军事合作传统的坎培拉当局，已警告有必要反制中国在这个地区的影响力。

澳洲之前抨击北京透过「柔性外交」将手伸入太平洋地区，今年坎培拉当局不但宣布将与万那杜商讨签订安全协议，也将建造连接至索罗门群岛和巴布亚纽几内亚的海底通讯电缆。

APEC峰会今年11月将在巴布亚纽几内亚首都摩斯比港（Port Moresby）登场，中国国家主席习近平等各国领导人都将出席。

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