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此内容发布于2018年9月20日 上午9:35 最后更新 - 2018年9月20日 -09:35

（法新社萨尔斯堡20日电） 奥地利总理库尔茨今天表示，欧洲联盟（EU）成员国领袖已同意，将和埃及与其他北非国家展开协商，为抑制涌入欧洲的移民「迈进重要一步」。

库尔茨（Sebastian Kurz）说，埃及过去2年持续打压从当地出发的移民，如今他们「准备和欧盟加强对话」。库尔茨还说，在奥地利萨尔斯堡开会的欧盟国领袖，支持这项计画。

欧盟先前已和土耳其及利比亚达成合作协议，让涌入欧洲的移民在2015年达到顶峰后大幅减少。如今欧盟希望将合作对象扩大到所有非州北部国家。

库尔茨昨天主持欧盟峰会开幕晚宴，他今天告诉记者，欧盟国领袖提议「不只和埃及，也和其他北非国家展开协商」。

欧盟峰会今天进入第2天议程，内容涵盖移民、安全和英国脱欧协商等议题。库尔茨抵达会场时表示：「这项提案受到所有人支持。」

奥地利目前是欧盟轮值主席国，为期6个月。库尔茨还说，他和欧盟峰会主持人欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）现在将主动和这些国家接触。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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