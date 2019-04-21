此内容发布于2019年4月22日 上午1:20

（法新社北马其顿首都史高比耶21日电） 马其顿改名为北马其顿共和国（Republic of North Macedonia）后的首场总统大选初步结果今天出炉，投票率仅不到5成，差点达不到进入第2轮所需门槛。

这是这个前南斯拉夫国家1991年独立以来第6次总统大选，投票率41%，是6次总统大选中投票率最低的一次，也仅略高于首轮投票率须过4成才能进入第2轮投票的门槛。

目前选票差不多已全部开完，左右两派候选人得票率不相上下，可能得进入5月5日的决选。

56岁的马其顿社会民主联盟（Social Democratic Union of Macedonia）候选人潘达洛夫斯基（Stevo Pendarovski）得票率42.63%，62岁的民族主义政党「马其顿内部革命组织-马其顿民族团结党」（VMRO-DPMNE）候选人席杨诺夫斯卡-达夫科娃（Gordana Siljanovska-Davkova）获得42.39%选票。

代表少数族裔阿尔巴尼亚人的候选人芮卡（Blerim Reka），则仅拿到约11%选票。

这场大选是在马其顿与希腊敲定的更名协议生效不到3个月后举行。

马其顿更改国名，结束数十年来与邻国希腊的纠纷，也清除了北马其顿加入欧洲联盟（EU）的障碍。在欧盟拥有否决权的希腊先前反对「马其顿」加入欧盟，因为希腊北部也有个省分名为「马其顿」。

但要在第2轮投票选出接替伊凡诺夫（Gjorge Ivanov）的人选，首轮投票率就至少得达4成才行。

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