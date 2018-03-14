投资人了结获利 日股收黑
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（法新社东京14日电） 东京股市今天收跌，终止连续4个交易日以来的涨势，主因美国总统川普撤换国务卿，加上媒体报导他打算对中国祭出新关税，引发投资人了结获利，拖累大盘。
日经225指数收盘跌0.87%，或190.81点，来到21777.29点。东证指数收盘跌0.45%，或7.82%，来到1743.21点。
大和证券公司（Daiwa Securities）高级技术分析师佐藤光（Hikaru Sato）告诉法新社：「连续4天上涨后，投资人了结短期获利。」
贸易战隐忧日增，引发欧美股市相继收黑，日股今天跟进开低。川普宣布开除国务卿提勒森（Rex Tillerson ），改提名现任中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo），市场对此感到不安。市场分析师认为提勒森支持自由市场，忧心蓬佩奥在贸易议题方面，恐采取更强硬的路线。
外汇交易商万达（OANDA）亚太交易部门主管殷尼斯（Stephen Innes）说：「股市投资人对贸易战升级仍小心翼翼。」
美国媒体昨天也披露，川普考虑最快下周宣布惩罚中国剽窃智慧财产权，以及对科技业祭出新关税。
机械制造商小松制作所（Komatsu）收挫1.5%；工厂自动化设备制造商发那科公司（Fanuc）收跌0.94%；丰田汽车（Toyota）收跌0.43%；Panasonic收跌0.20%。
法新社