此内容发布于2020年3月16日 上午4:20

（法新社首尔16日电） 武汉肺炎冲击全球经济，继美国联邦准备理事会（Fed）再次紧急降息后，韩国银行（央行）今天也宣布调降基准利率2码（0.5个百分点）至0.75%，创下韩国利率史上最低纪录。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）蔓延全球，观察家担忧疫情恐导致全球经济衰退。各国央行纷纷宣布紧急因应措施后，韩国央行今天发布声明表示，基准利率将从1.25%调降至0.75%，自17日生效，这项决定是为了稳定经济与金融情势。

声明指出，有鉴于COVID-19对全球经济的冲击，韩国央行货币政策委员会（The Monetary Policy Board of the Bank of Korea）认为需要采取进一步措施，以减缓金融市场波动，并降低对未来经济成长与通货膨胀的影响。

韩国是全球第12大经济体。在韩国央行宣布降息之前，韩国总统文在寅呼吁采取「史无前例的措施」协助韩国对抗疫情。他并形容，韩国已进入「紧急经济状态」。

武汉肺炎疫情蔓延全球150多国与地区，韩国、美国都出现数千起确诊病例。

疫情冲击全球经济之际，联准会3日宣布降息2码，将联邦资金利率目标区间降到1%至1.25%，不到2周的时间，15日又降息4码（1个百分点），来到0%至0.25%的目标区间。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

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