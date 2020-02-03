此内容发布于2020年2月3日 下午10:05

（法新社日内瓦3日电） 红十字会今天强调，他们必须确保中国医院防范2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情使用的口罩皆为高品质，警告捐赠低于标准的装备比起实质助益，只徒增麻烦。

中国承认他们「迫切」需要医疗用品，包括外科口罩。据中国国家卫生健康委员会卫生应急办公室发布的最新数显示，2月3日0至24时新增确诊病例3235例，新增死亡病例64例；累计数量部分，截至2月3日24时，确诊病例2万438例，死亡病例425例。

红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）新任秘书长恰帕盖恩（Jagan Chapagain）说：「目前的供应非常吃紧。」

武汉红十字会近期在防疫物资的管理分配上，饱受舆论抨击。武汉爆发新型冠状病毒肺炎疫情后，中国各地陆续捐赠口罩给武汉，却传出核心疫区的前线医护人员并未取得这些防疫物资，恰帕盖恩为此替武汉红十字会缓颊。

他说：「武汉红十字会近期显然没处理过这样的情况，他们需要在短时间扩大规模，所以有些缺点并非完全反常。」

不过他表示，他支持武汉分会做出的「慎重」决策，保留一定数量的捐赠口罩，因为这些口罩对暴露在致命病毒下的医护人员并不安全。

两天前刚接任秘书长一职的52岁尼泊尔人道主义者恰帕盖恩今天接受法新社访问时说：「高品质口罩对照护人员极为重要。」

他表示，前线的医护人员需要达N-95标准的口罩，但许多国内外捐赠的口罩并未达到这样的标准。

他说：「那些口罩对于照护人员来说不够好。」（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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