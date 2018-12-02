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此内容发布于2018年12月2日 下午10:20 最后更新 - 2018年12月2日 -22:20

（法新社波兰卡多维斯3日电） 约200国代表在波兰参加联合国气候峰会之际，世界银行（World Bank）今天宣布2021到2025年投入2000亿美元（约新台币6.2兆元）气候行动资金，等于是目前5年经费两倍。

世银表示，此举象徵「大大提振雄心，以因应气候变迁」，「向国际社会传递重要讯息以期跟进」。

根据经济合作暨发展组织（OECD）最新资料，已开发国家承诺在2020年前，将在开发中国家投入的年度公私部门支出总和增至1000亿美元，以抗气候变迁冲击，而2016年支出485亿美元，去年567亿美元。

世银在声明中说，未来2000亿美元中将有大约一半是从世银直接融资。剩余约1/3将来自世界银行集团（World Bank Group）两个机构，其余由世界银行集团动员的民间资金挹注。

世银气候变迁资深主管鲁姆（John Roome）警告：「如果我们现在不减少碳排、建立适应力，到了2030年，我们将增加1亿贫困人口。」

鲁姆告诉法媒：「而且我们也知道，在非洲、南亚和拉丁美洲3个区域，不主动去解决这个问题的话，届时将有1亿3300万气候移民。」

鲁姆表示，世银的融资计画相当于每年提供约400亿美元经费，但直接融资则是平均每年270亿美元。

他还说，在2017年7月到今年6月的2018会计年度，世银为气候行动投入205亿美元。而2014到2018年期间，平均每年斥资135亿美元。

气候行动经费大多用于减少温室气体排放，尤其是藉由发展再生能源策略。

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