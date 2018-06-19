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此内容发布于2018年6月19日 上午3:05 最后更新 - 2018年6月19日 -03:05

（法新社雪梨19日电） 因担忧中国「一带一路倡议」提供的发展款项，会留给若干国家钜额债务，损及这些国家的主权，澳洲今天允诺提供太平洋国家更佳的资金协助，以抗衡中国的资金。

太平洋区域里有越来越多建设计画获中国的「一带一路倡议」（BRI）之助。澳洲担心部分小国可能会因无力负担的巨债掉入陷阱，增添北京的影响力。

澳洲外长毕绍普（Julie Bishop）表示，她想向邻国确保，除了中国的金援外，还有其他选项。澳洲认为中国金援常不够透明，且带不利条款。

毕绍普对「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）说：「金援后来会变成债转股（debt-for-equity swap）陷阱，让这些国家失去主权。」

法新社指出，这类债转股已在包括斯里兰卡在内的其他地方看到；斯里兰卡就因政府无力偿还债务，去年让中国以99年的租约，取得控制一座大型深水港。

毕绍普说：「我们能做的是，为这些国家提供有别于一带一路的其他选项，一带一路不是唯一可取得的基础建设金援来源。」然而她并未详叙计画与条款内容，仅表示已与英国讨论过在太平洋区域相关合作计画的可能。

澳洲智库罗伊研究院（Lowy Institute）表示，中方通常提供最终仍需偿还的「优惠贷款」，但澳洲与其他传统资助国向来提供单向金援，无需偿还。

罗伊研究院估计，中国从2006到2016年间，包括优惠贷款项目，提供太平洋国家金援达17.8亿美元。

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