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此内容发布于2018年2月23日 上午8:05 最后更新 - 2018年2月23日 -08:05

（法新社德黑兰23日电） 伊朗一名女子在德黑兰繁忙的街头，站在配电箱上抗议女性外出时必须戴头巾的规定，遭一名警察推下来的影片在社群网站引发网友热议。

这名绑马尾的金发女性站在革命街（Enghelab Street）的配电箱上，一手高举着头巾。

两名警察请她下来时，她冷静地回答说：「告诉我我犯了什么罪，我再下来。」

一名警察说：「扰乱公共秩序。」聚集在现场的一群人开始鼓掌。

用手机拍摄的影片显示，其中一名警察爬上配电箱，硬是把这名女性推下去，引发围观路人愤慨不已。

影片中可以听到有男性说：「人权何在？」

伊朗着名人权律师索托德（Nasrin Sotoudeh）在脸书写道，这名警察违法，因为「男人没有这样对待女性的权利」。

推特上的网友也都对这名警察的作为表示灰心。有网友说：「伊朗执法人员穿制服公然违法是我们的问题。」

还有网友说：「在革命街推这位女性下来的警察，竟然和负责确保我们选举安全和可行性的是同一个人。」

从去年12月来至今，约30名女性因为公然蔑视伊斯兰教法不带头巾，在德黑兰遭逮捕。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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