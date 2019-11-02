此内容发布于2019年11月2日 上午4:05

（法新社华盛顿1日电） 奥斯卡影后、同时也是倡议人士的珍芳达（Jane Fonda）今天在华府国会参议院前抗议政府处理气候变迁不力，再度遭警方逮捕。

珍芳达跟记者开玩笑说：「这次我可能会被关上一晚，一晚没关系，没什么大不了。」珍芳达在警方为她戴上塑胶手铐时说，这不是她第一次被捕。

珍芳达和女星罗姗娜艾奎特（Rosanna Arquette）、凯萨琳琪娜（Catherine Keener）等数十名倡议人士，坐在不得示威的联邦参议院大楼前高呼口号而被捕。

年近82岁的珍芳达自1970年代以来即是和平主义者，目前仍活跃影坛。她说，自己受到瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）的感召而加入反气候变迁运动。

珍芳达表示：「抗争的方式有很多种，但我深受桑柏格和全世界示威年轻学子的启发。」

她说：「我是名人，所以利用我的名气传达出我们所面临危机的讯息，这个危机将决定我们孩子和孙子的未来世界是否还适合人类居住。」

曾于1972年亲赴越南抗议越战的珍芳达表示，现在迫切需要采取行动。赴越抗议为她赢得「河内珍」（Hanoi Jane）的反战明星称号。

珍芳达说：「我们只剩11年的时间可以扭转情势，我们要很勇敢、很团结和坚定。」

穿着一身抢眼红色大衣的珍芳达说的是，科学研究显示，人类若要避免引发灾难性全球暖化，必须在2030 年前大幅减少碳排放量。

珍芳达表示，她已做好至少在1月中旬以前会被一再逮捕的心理准备，因为在那之后，她得回好莱坞拍摄下一季的得奖影集「同妻俱乐部」（Grace and Frankie）。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram