下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月19日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月19日 -09:50

（法新社巴黎19日电） 为抗议燃油不断飙涨，法国各地上周末发起示威抗议活动，但政府拒绝放弃燃油税政策，愤怒的抗议者今天堵在油库的出入口，并阻断几个主要道路通行。

将近30万人参与17日开始至今的「黄背心」抗议活动，一人不幸丧生，超过400人受伤。

今天清晨，高速公路和圆环仍有数十个路障，数量远比17日的2000多个还少。

一名记者表示，约200辆卡车停在西部城市勒恩（Rennes）一条通往油库的主要道路。部分抗议者在勒恩露营过夜。

其他人继续在超市停车格露营。

法国内政部国务秘书努涅斯（Laurent Nunez）告诉法国数位电视频道CNews说：「这场活动并无独特之处…显然没有像星期六那么大。」他并说，警方将继续介入，确保主要道路不受阻。

但抗议者已计划好再举行大规模的示威活动。

右翼政党「法国站起来」（Stand Up France）一名成员呼吁，24日前往巴黎，「封锁」这座城市，在脸书（Facebook）已吸引16万5000人次点阅。

另一个脸书专页呼吁，24日在巴黎举行大型集会活动，「因为那里是政府所在！！！」，也获得广大民众注意。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line