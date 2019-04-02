此内容发布于2019年4月3日 上午1:20

（法新社首尔3日电） 南韩将于5日推出全球第一个完整发展的5G行动网路。这种转型已让全球强权就掌控5G针锋相对，因为新一代网路可能将改变数以十亿计民众的日常生活。

第5代无线技术带来的超快通讯，最终将支撑从烤吐司机到电话等所有日常用品，与电动车和电网等设备。

在布建5G网路的竞赛上，南韩虽已成为率先提供使用者体验的国家，但这只是更大战役的一部分，美国与中国已为5G战争杠上，并将华为等电信巨擘拉入战局。

南韩一直都有科技强国的名声，在试图拉抬停滞不前的经济时，首尔当局已将布建5G列为首要之务。

5G网路将使得智慧型手机几乎可以瞬间连线，速度比现有的4G快20倍，让使用者能在不到1秒钟内下载整部电影。

如同3G让行动网路连线普遍化、4G让社群媒体与Uber等新应用程式得以运作，在上网速度飞快的挹注下，5G宣示新的连网程度来临。

5G对许多设备的未来发展至关重要，像是需要将资料流量即时传到另一辆车的自驾车，以及工业型机器人、无人机与物联网的其他部分。

根据总部设于伦敦的业界联盟「全球移动通讯系统」（Global System for Mobile Communications），5G是明日基础设施的重要部分，5G标准预计可在2034年前为全球带来约5650亿美元的经济效益。

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