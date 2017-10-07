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此内容发布于2017年10月8日 上午1:35 最后更新 - 2017年10月8日 -01:35

（法新社雅加达8日电） 线上旅游业者Expedia与电商阿里巴巴等知名投资公司，正挹注数十亿美元投资印尼科技新创公司，利用印尼发展迅速的数位经济，及这个东南亚最大线上市场的潜力大赚一笔。

印尼过去两年有大量资金涌入科技产业，协助支持数十间在地新创公司，从叫车软体到电子商务公司都因此受益。

看好印尼2亿5000多万人口的庞大市场、逐渐壮大的中产阶级，以及廉价行动装置逐渐普及，来自世界各地的公司纷纷涌入抢食大饼。

雅加达联合创投（Convergence Ventures）合伙人艾德瑞安．李（Adrian Li）告诉法新社：「我们相信印尼的数位经济准备好大跃进，跟随中国的成长，成为东南亚地区科技投资首要目的地。」

根据美国研究机构CB Insights，去年有高达6亿3100万美元的不公开创投基金注入印尼，2015年仅3100 万美元。

但CB Insights科技产业分析师拉奥（Meghna Rao）表示，这项纪录在2017年已被完全粉碎，截至今年9月，印尼已与外资签下价值30亿美元（约新台币911亿）的多项合约。（译者：中央社周莉芳）

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