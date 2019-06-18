此内容发布于2019年6月18日 上午8:05

（法新社伦敦18日综合外电报导）调查中国滥用器官移植的民间独立法庭「中国法庭」（China Tribunal）指出，中国各地强制摘除器官「行之有年」，而宗教团体法轮功学员「很可能」是最主要受害者。

设在伦敦的中国法庭今天分发给媒体一份报告，认定「强制摘除器官直至今日仍持续」。这份报告的摘要内容将于明天线上发表。

报告指出：「无庸置疑，在中国，强制摘除良心犯器官已持续相当长一段时间，涉及非常多受害人。法轮功学员向来是器官供应来源，而且很可能是主要来源。」

中国法庭由「终止中国滥用器官移植国际联盟」（International Coalition to End Transplant Abuse in China, ETAC）设立，检视中国滥用器官移植议题。

由英国律师尼斯（Geoffrey Nice）担任主席的中国法庭警告指出，对中国穆斯林维吾尔族的「协同迫害与医学实验」，意味着「强摘法轮功学员器官的证据将会在适当时机浮现」。

报告援引「异常短等待时间」和器官移植手术的数量作为判断依据，显示「不可能有足够的『合格捐赠者』」。

中国一再否认自良心犯摘取器官的指控。中国政府发言人在报告发布前发表声明指出：「我们希望英国民众不会被谣言误导。」（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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