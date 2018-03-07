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此内容发布于2018年3月7日 上午8:20 最后更新 - 2018年3月7日 -08:20

（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲联盟（EU）今天表示，美国总统川普扬言对输美钢铝课徵关税的计画倘若付诸实施，欧盟将对美国进口的花生酱、柳橙汁和波本威士忌等产品，采取报复措施。

川普发动的贸易攻势引发他的首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）不满而请辞。寇恩深具影响力，曾任职于华尔街知名投资银行高盛集团（Goldman Sachs），他强力反对川普的钢铝关税计画。

主管贸易事务的欧盟执行委员马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）说，全面性跨太西洋贸易战「不符合任何人的利益」。这番说法和川普看法大相迳庭，川普上周宣称贸易战对美国来说「不但是好的，也容易取胜」。

瑞典籍的马姆斯壮在欧盟执委会讨论美国关税议题后告诉记者：「贸易战没有赢家」。

川普尚未将钢铝关税计画签署生效，欧盟也暂时不祭出报复措施。但马姆斯壮表示，拟定的目标清单中包括钢铁、工业和农产品。

马姆斯壮说：「清单中包括某些威士忌，另外还有像是花生酱、小红莓、柳橙汁等。」

马姆斯壮表示，欧盟仍将试图劝说华府不要将关税计画付诸实现。她说，这项关税计画恐造成欧洲成千上万人失业。（译者：刘淑琴/核稿：徐崇哲）

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