报导博科圣地相关消息 奈及利亚2记者被捕

此内容发布于2019年1月6日 下午11:20

（法新社奈及利亚卡诺6日电） 消息人士说，奈及利亚安全部队今天以报导圣战士团体博科圣地（Boko Haram）为由，逮捕「信任日报」两名记者。

秘密警察、军人和民防准军事部队组成的小组突袭信任日报（Daily Trust）位于北部城市迈杜古利（Maiduguri）的办公室，带走东北地区编辑阿布贝卡（Othman Abubakar）和记者萨瓦布（Ibrahim Sawab）。

信任日报总部位于奈国首都阿布加（Abuja），消息人士说，这个小组没收了两名记者的笔记型电脑和行动电话。

信任日报一名消息人士说：「我们今天在头版刊登军队准备收复博科圣地上周攫获巴加镇（Baga）一事，而这起突袭正是对我们报导的回应。」

另一名消息人士说：「他们上门寻找报导相关新闻的记者伊德瑞斯（Hamza Idris），但没找到人，反而逮捕了另外两名记者。」

根据消息人士和迈杜古利市居民，武装警察封锁了这间办公室。

信任日报消息人士说，20多名武装部队今晚也突袭信任日报阿布加总部。

「武装部队今天稍早突袭我们位于迈杜古利的办公室后，傍晚又突袭总部办公室。他们闯入3楼的新闻编辑部，没收了电脑和笔电，接着下令净空办公室。」

消息人士说：「他们封锁了这栋建筑物。这意味明天将是20年来，我们首度无发行报刊。」

消息人士还说，拉哥斯信任日报（Lagos Daily Trust）办公室也在同一时间遭遇类似行动。

路透社报导，奈及利亚军方发言人并未回应置评要求。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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