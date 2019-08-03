此内容发布于2019年8月3日 上午3:35

（法新社华盛顿2日电） 媒体报导，华盛顿哥伦比亚特区一名联邦法官今天做出裁决，阻挡总统川普政府禁止移民寻求庇护。川普政府的政策规定，仅庇护从官方入境关口进入美国的移民。

川普去年颁布这项政策，是美国政府因应成千上万中美洲和其他地方移民的一系列措施，这些移民试图从墨西哥进入美国寻求庇护。

美国广播公司新闻网（ABC New）报导，华府联邦法官莫斯（Randolph Moss）裁决这项政策「�u越法定…权限」。

美国「国会山庄报」（The Hill）报导，莫斯表示，这违背美国现行移民法，移民法允许在美国的无证移民申请庇护，即便他们并未从官方入境关口进入美国。

这项政策先前遭旧金山一名联邦法官挡下，目前川普政府还在上诉。

川普移民政策一直受到众多法院挑战。

加州一名联邦法官上周颁布一项临时禁制令，阻挡川普政府禁止大部分移民经由墨西哥到美国寻求庇护。

由于大多数移民都取道墨西哥进入美国，川普政府政策有效禁止从南部边界进入美国寻求庇护的大部分中美洲移民。

瓜地马拉7月26日与美国签署一项协议，根据华府说法，这项协议使得瓜地马拉成为「安全第三国」；意味有意前往美国的移民，在进入瓜地马拉后，必须先在当地寻求庇护。

美国边境巡逻队（US Border Patrol）今年5月拘留的越境者超过14万4000人，数量飙至13年来新高，6月缓减至10万4000人，仍较去年同期增长142%。

大部分移民家庭来自瓜地马拉、宏都拉斯和萨尔瓦多等国。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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