（法新社巴黎10日电） 联合国教科文组织（UNESCO）今天表示，两名路透社驻缅甸记者因报导缅甸洛兴雅穆斯林所受迫害遭到当局监禁，获颁年度新闻自由奖。

瓦隆（Wa Lone）和乔索欧（Kyaw Soe Oo）两名记者因违反国家机密法，自2017年12月起身陷囹圄。

联合国教科文组织吉列尔莫．卡诺世界新闻自由奖（UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize）评审团主席、波兰记者托赫曼（Wojciech Tochman）指出：「他们两人之所以被捕，是因为报导关于洛兴雅人所受暴行的禁忌议题。」

世界新闻自由奖将于5月2日，也就是世界新闻自由日前夕，在衣索比亚颁发。吉列尔莫．卡诺是哥伦比亚籍记者，他1986年在波哥大（Bogota）遭暗杀身亡，原因据推断与他报导哥国毒品贩运和政治界的联系有关。1997年，联合国教科文组织设立以他为名的世界新闻自由奖，每年颁奖一次。

瓦隆和乔索欧被控非法持有机密资讯，其内容涉及缅甸政府在西部若开邦（Rakhine）所执行的「安全任务」。约74万名洛兴雅人为躲避军事镇压逃离若开邦。联合国称缅甸政府针对洛兴雅人的军事行动为「种族清洗」。

瓦隆和乔索欧获判7年徒刑。曾因追求国家民主化而在1991年获颁诺贝尔和平奖的缅甸实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），已拒绝利用其影响力为两名记者请求赦免。

Neuer Inhalt Horizontal Line