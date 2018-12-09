报导：传Uber已递交IPO申请文件

此内容发布于2018年12月9日 上午2:50

（法新社华盛顿9日电） 「华尔街日报」（WSJ）7日报导，美国叫车服务公司Uber本周悄俏递出首次公开募股（IPO）的申请文件。报导称，Uber在对手企业Lyft提出IPO申请的隔天采取行动。

「华尔街日报」引述匿名知情人士报导，Uber股票可能最快明年第一季挂牌上市，Lyft则锁定明年3或4月股票上市。

在60多个国家营运的Uber，正在和Lyft比赛挂牌进度。去年8月底加入Uber的执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）曾表示，他希望Uber在2019年上半年进行IPO。

Uber目前已是由创投资金支持的规模最大「独角兽」企业，价值超过10亿美元（约台币309亿元）。Uber迟未向股票市场募资，直到最近仍被视为罕见。

「华尔街日报」10月中报导，Uber已选中摩根大通（JPMorgan Chase）、瑞士信贷（Credit Suisse）和杰富瑞集团（Jefferies Group）负责承销明年IPO。Uber估值可能达到1200亿美元（约新台币3兆7000亿元）。

若估值达到1000亿美元，Uber的IPO将是科技业历来最大规模上市行动，市值超过美国3大车厂通用汽车（General Motors）、福特汽车（General Motors）和飞雅特克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles）的总和。

IPO若达到如此规模，尤其代表投资人对柯霍斯洛夏西具有信心。Uber第三季亏损进一步扩大，达到10亿余美元。（译者：张正芊/核稿：刘文瑜）

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