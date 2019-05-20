此内容发布于2019年5月21日 上午1:50

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯首屈一指日报「工商日报」（Kommersant）两名资深记者，因报导政府人事新闻遭社方辞退，政治组全体员工进而以集体辞职方式抗议社内审查制度。

在工商日报效力10年的记者萨夫罗诺夫（Ivan Safronov）及伊凡诺夫（Maxim Ivanov），在4月17日见报的文章写说，俄国国会参议院议长马维彦科（Valentina Matvienko）可能会被俄国对外情报局（SVR ）局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）取代。

副主编查卡索夫（Gleb Cherkasov）今天稍早表示，管理阶层因一篇独家新闻强迫2名资深记者离职后，他和另外10名政治组的记者全体辞职以示团结。

他在脸书写道：「股东有权做出人事决策。员工有权透过一种方式表达反对意见：更换工作地点。」

工商日报总编辑泽隆金（Vladimir Zhelonkin）告诉法新社，两名记者是因违反「新闻标准」而遭辞退。泽隆金更指政治组编辑台集体辞职是出于「错误的团结」，并施压管理阶层，但他「不接受这种施压方式」。

尤斯马诺夫的发言人在电邮声明中说，尤斯马诺夫是从新闻报导中得知有记者被解雇的消息。发言人表示，尤斯马诺夫不介入报纸编辑政策，也不干涉人事决策。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram