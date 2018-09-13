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此内容发布于2018年9月14日 上午12:20 最后更新 - 2018年9月14日 -00:20

（法新社华盛顿13日电） 美国五角大厦今天表示，战功彪炳的退役海军上将麦克瑞文（William McRaven）已自国防创新委员会职位下台。麦克瑞文日前在一封公开信中谴责美国总统川普「令美国难堪」。

美国五角大厦发言人鲍丹萨（Michelle Baldanza）表示，麦克瑞文在上个月辞去国防创新委员会（Defence Innovation Board）职务。

麦克瑞文在2011至2014年间担任联合特种作战司令部指挥官，负责监督海豹部队2011年的巴基斯坦突击任务，盖达组织首脑宾拉登（Osama bin Laden）在这场任务中丧命。

麦克瑞文辞职在8月20日生效，而在生效的4天前，他刚在「华盛顿邮报」刊登对川普的公开信，信中谴责川普撤销前中央情报局（CIA）局长布瑞南（John Brennan）的安全许可作为惩处。

他称布瑞南是「我所知最优秀公仆之一」。信中写道：「倘若你也撤销我的安全许可，我将视为一种荣誉。」

麦克瑞文信中对川普说：「你的行动，让我们在孩子眼中感到尴尬，在世界舞台上羞辱我们、最糟的是，分化我们国家。」

他说：「倘若你认为你的麦卡锡时代技俩可以打压批评声浪，很可悲的错了。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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