此内容发布于2019年9月21日 下午6:35

（法新社伯恩21日电） 由于担心5G行动网路会损害人体健康，数千人今天在瑞士首都伯恩（Bern）举行示威抗议，表达对政府在全国各地推出5G无线技术的不满。

抗议群众聚集在瑞士国会大厦前，试图阻止建置更多5G基地台。主办示威抗议的团体Frequencia共同主席伍尔曼（Tamlin Schibler Ulmann）表示：「今天有这么多人共襄盛举的事实，就是反对不受管制引进5G的强大象徵。」

摩纳哥侯国（Principality of Monaco）于7月推出采用华为技术的5G行动电话网路，成为拔得头筹的欧洲国家。美国认为华为的技术构成重大安全风险。

但瑞士批评人士主张，相较于先前几代手机技术，新5G系统释出的电磁辐射会构成前所未见的健康及环境风险。

网路请愿已协助说服瑞士多个邦--日内瓦邦、沃邦（Vaud）、弗里堡邦（Fribourg）以及纽沙泰尔邦（Neuchatel）--推迟建置基地台。

瑞士医生联合会（FMH）也主张，应该对这项新技术审慎以对。

反对这项新技术的人士正试图搜集举办公投所需的10万人连署，要求暂缓5G建设，直到能适当评估其风险为止。

瑞士当局于2月释出5G频谱给3家主要电信业者，其后业者一直利用电视广告和广告看板宣扬这项先进技术。

瑞士当局告诉法新社，截至7月初全国各地已有334个5G基地台已可运作。

瑞士政府去年指派一群专家调查引进5G涉及的风险，他们的研究结果可望年底前出炉。

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