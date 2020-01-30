此内容发布于2020年1月30日 下午9:05

（法新社华盛顿30日电） 美国联合飞行员协会今天对美国航空提告，以逼迫航空公司基于2019新型冠状病毒疫情，暂停飞往中国的航班。世界卫生组织已宣布这波疫情构成「国际关注公共卫生紧急事件」。

2019新型冠状病毒（2019-nCoV）引发的肺炎疫情去年底于中国湖北省武汉市爆发，根据中国国家卫生健康委员会统计，截至北京时间30日24时为止，已在中国确诊近9700例、累计死亡213例；另在亚洲其他国家、北美洲、欧洲、澳洲也有病例，并已出现人传人现象。

全球多家大型航空公司都宣布暂停或大幅减少往来中国的航班，包括美国的联合航空（United Airlines）及达美航空（Delta Air Line）；美国航空（American Airlines）昨天也宣布取消部分航班，但仅包括2月9日至3月27日自洛杉矶飞往北京及上海的航班，从达拉斯（Dallas）出发的航班则继续营运。

联合飞行员协会（Allied Pilots Association）今天在德州代表美国航空飞行员提告，指出「2019新型冠状病毒造成严重、且在多方面都还不明朗的健康威胁」。

联合飞行员协会希望取得临时禁止令，立即要求美国航空停飞美国与中国之间的航班；美国航空每个月约有56个航班来往于德州达拉斯━沃斯堡国际机场（DFW）及中国境内数座机场。

协会主席佛格森（Eric Ferguson）发表声明说：「全体机组人员及乘客的安全和福祉必须永远列为最优先事项：自始至终，永远不变。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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