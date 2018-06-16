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此内容发布于2018年6月17日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月17日 -01:35

（法新社华盛顿16日电） 美国政府在边界处强行拆散非法移民家庭的政策引发争议，挨批不仅麻木不仁，且有害移民身心健康。

美国国土安全部发言人透过电话对记者说，4月19日到5月31日期间，共有1995名孩童与1940名成人分开，这些成年人因非法入境遭到美国边界巡防队拘留，当局准备对他们提出起诉。

川普声称自己不喜欢拆散移民家庭的作法，但政府也承认，此举可能具有吓阻作用。国土安全部官员说：「我们现在只有两条路，一选择执法，二是忽视相关政策，而政府已明确表示，我们不会再无视这条法律。」

美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）会长克拉夫特（Colleen Kraft）造访德州库姆斯（Combes）一处为移民儿童设立的政府收容所，这里的儿童大多都与家人分散。

「华盛顿邮报」（WP）报导，克拉夫特明白，这处收容所的工作人员已竭尽所能，确保这些孩子的需求获得满足。这些孩子有东西吃、有床铺、玩具、游乐场，还有人帮宝宝换尿布，但他们能做的依然有限。工作人员不允许抱起或接触这些孩子，也不能帮他们找到双亲。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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