此内容发布于2019年8月31日 上午1:20

（法新社华盛顿30日综合外电报导）美国政府高阶官员今天表示，副总统彭斯希望周末访问华沙时，能与波兰签署正视5G网路风险的协定。川普政府试图说服欧洲盟友别让华为和其他中国电信公司参与他们的网路建设。

彭斯（Mike Pence）将在波兰华沙参加第二次世界大战开打80周年纪念仪式。美国总统川普原定出席，但昨天取消行程，改派彭斯出席。面对飓风「多利安」（Dorian）来势汹汹，川普决定坐镇国内。

彭斯将与波兰官员讨论如何在5G技术即将到来情况下维持网路安全，并维持对中国电信设备巨擘华为的严格检视。

美国持续对全球盟友施压，要求他们拒绝采用中国5G技术，特别是华为5G技术，但不全然成功。

华府担心华为会协助北京从事间谍活动，监控那些采用华为产品及服务的国家通讯。

这名官员说，这项协议是「我们的首要之务」。虽然没有提供更多声明内容细节，但这名官员告诉记者，届时内容会强调「美国与波兰对5G拥有共同作法的重要性」。

这名官员表示，美国和波兰等部分最强盟友正努力拟定联合策略，包括专注在确保「供应链安全」。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）努力推动与川普政府的紧密关系，而这名官员表示，川普政府「很感谢这个重要盟友极力相挺」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram