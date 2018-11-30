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此内容发布于2018年12月1日 上午12:35 最后更新 - 2018年12月1日 -00:35

（法新社阿姆斯特丹30日电） 经专家抽丝剥茧，荷兰画家梵谷（Vincent van Gogh）唯二照片之一因拍摄时间兜不拢，确认误认15岁弟弟西奥．梵谷（Theo van Gogh）为本尊60年，也代表已知梵谷照片仅剩他19岁时拍摄的一张。

而误认照片由布鲁塞尔摄影师施瓦兹（Balduin Schwarz）于19世纪下叶拍摄。但直到1957年展览才公诸于世，当时比利时梵谷研究员称这张照片为「梵谷人像照（约于1866年）」。

照片真实性于2014年受荷兰电视节目质疑，他们用实验科技检测，表示两张照片拍的可能不是同一人。梵谷博物馆也展开研究，并总结19岁男性的照片肯定是梵谷。

另一方面，作家瓦索（Yves Vasseur）也同样开始怀疑照片中年轻男孩的身分，他凑巧发现，拍下照片的摄影师施瓦兹在1870年才搬到布鲁塞尔工作室，那时梵谷已较13岁年长许多。

瓦索表示：「我决定和梵谷博物馆分享我对照片中人身分的疑问，随后我们决定合作以永远解决这起『身分危机』。」

博物馆与瓦索后来发现，西奥1873年曾暂居布鲁塞尔。根据来信，他15岁时拍过人像照。

研究人员表示，梵谷和弟弟西奥都拥有略红金发，并且看起来相似。西奥较瘦，并有更细致特徵和浅色的眼睛。

博物馆接着委托阿姆斯特丹大学（Amsterdam University）教授进行法医研究，结果显示这张照片有「高度可能」是西奥。

瓦索表示：「我们最后遗失一张照片，一张梵谷的照片，但我们发现一张西奥的新照片。」

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