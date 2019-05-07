此内容发布于2019年5月7日 上午5:35

（法新社华盛顿6日电） 由于司法部长巴尔（Bill Barr）未在6日期限前交出特别检察官穆勒（Robert Mueller）的通俄案完整报告，美国众议院预定8日就巴尔是否藐视国会进行表决。

众院司法委员会主席纳德勒（Jerrold Nadler）今天发布声明指出：「尽管我们尽力给予方便，司法部长仍未遵照传票提交穆勒调查报告全文，这让我们别无选择，必须展开程序，指控他藐视国会，以强制执行传票取得完整、未删节的报告。」

司法委员会预定8日早上召开会议，展开是否指控巴尔藐视国会的程序。

另一方面，纳德勒强调，只要司法部释出善意并提供完整报告内容和案情相关证据，他可动用权力延期开会。

司法部则致函表示，依然愿意在法律容许范围内配合国会的「正当需求」。

司法部发言人库佩（Kerri Kupec）在声明中指出：「本部已致函邀请司法委员会成员周三（8日）前来共商双方可接受的调解方案。」

特别检察官穆勒将多达448页的通俄案报告呈交司法部后，巴尔随即宣告川普总统完全清白，在2016年大选期间并未串通俄方，也无妨碍司法情事。民主党人抗议，巴尔为维护川普，至今持续回避将完整报告和案情相关证据提交国会。

在27页的藐视国会报告中，纳德勒表示，川普劲敌、众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）有权「采取一切适当行动以强制执行传票令」。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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