此内容发布于2019年3月9日 上午2:05

（法新社华盛顿8日电） 因泄漏大量军方机密给「维基解密」而在狱中服刑逾3年的变性士兵曼宁（Chelsea Manning）今天再度入狱，因为她拒绝为大陪审团调查维基解密一案作证。

维吉尼亚州联邦法院检察官发言人表示，美国联邦地方法院法官希尔顿（Claude Hilton）裁决曼宁藐视法庭，下令拘押，此项裁决并非是惩处，而是要强制她出庭作证。

支持曼宁的团体「麻雀计画」（Sparrow Project）声明表示：「曼宁还押联邦监狱，因为她拒绝提供证词。」

声明中引述曼宁表示，她在「道德上」反对陪审团体系，而对于她所涉的维基解密案，多年前她已回答所有的讯问。

31岁的曼宁表示，针对维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）2010年犯行的调查工作，本周稍早法院传讯她作证。亚桑杰自2012年以来，在伦敦的厄瓜多驻英国大使馆中接受政治庇护。

曼宁曾经传送逾70万件机密文件给维基解密，内容是有关美国在阿富汗与伊拉克的战事。

曼宁原名布莱德雷（Bradley Manning），后来变性改名为雀儿喜。

2013年，她被判刑35年有期徒刑，有3年多时间关在全是男性受刑人的监狱中，期间她接受变性治疗，企图自杀两次，也曾单独监禁。

后来，当时的总统欧巴马为她减刑，让她在2017年5月获释。

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