此内容发布于2019年3月29日 下午8:20

（法新社阿尔及尔29日电） 北非国家阿尔及利亚反政府示威者今天涌入首都阿尔及尔和其他城市，声称尽管重要忠臣背弃健康欠佳的总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika），他们所采取手段仍然不足。

虽然没有官方统计数字，但维安人士指出，数十万人涌现阿尔及尔，全国48省至少44省举办游行。

尽管总统亲信接二连三倒戈，呼吁他下台，让政府主导领导变革，众多人民仍走上街头，连续第6个周五抗议。

位于阿尔及尔的示威者高喊：「包特夫里卡下台，也把萨拉（Gaid Salah）一并带走。民族解放阵线（FLN）滚蛋。」萨拉为国家武装部队参谋长，民族解放阵线则是总统所属执政党。

示威群众当中有许多年轻人，同时还有参与阿尔及利亚1990年代内战的退伍军人。他们挤满当地地标「大邮局」（Grand Post Office）广场，这里也成为示威活动要地。

示威者高呼：「我们受够了那些掌权者，我们想要新政府。」

有些人挥舞着绿、白、红相间的阿尔及利亚国旗，或将它披在肩上，也有其他人举着写有标语及卡通的横幅，还有的人远道而来参加示威。

从首都200公里外的港口城市贝贾亚（Bejaia）来参加示威的45岁安明（Amin）说：「我们来这里是为了对那些掌权者下最后通牒：『你们打包走人吧。』」

数小时后，阿尔及尔街道上的示威者在下午稍晚被驱离。

本月稍早，高龄82岁总统包特夫里卡表示放弃角逐第5个任期，却将下月即将到来的选举延期。他于2013年中风后，已鲜少出现在公开场合。

此举让阿尔及利亚人民愤怒，认为是包特夫里卡党羽为延长其20年执政耍花招。抗议人马因而再度走上街头，要求他马上下台。（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

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