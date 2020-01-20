此内容发布于2020年1月20日 上午4:20

（法新社马来西亚北海20日电） 马来西亚今天表示，大马不会沦为「世界垃圾场」，除了已将150个装满塑胶废料的货柜退回法国、英国及美国等已开发国家外，还希望在不久的将来，再退回100个货柜。

法新社报导，东南亚地区2018年以来涌入来自英美等已开发经济体的塑胶废料。在那之前，号称拥有庞大资源回收产业的中国下令禁止进口大部分塑胶垃圾。

禁令生效后，许多中国回收业者迁移到大马，导致大量塑胶废料在未经许可下运到大马，充斥在小社区内。

东南亚国家现在开始把非法进口的塑胶废料退回来源国。大马能源科艺环境部长杨美盈（Yeo Bee Yin）说，政府已把150个货柜，重达3737公吨的塑胶废料退回英美法等国。

杨美盈还说，希望在不久的将来再退回另外110个货柜，当中的60个货柜来自美国。

她说，当局「将采取必要的措施，确保大马不会沦为世界的垃圾场」。

杨美盈在北海告诉媒体，政府「将持续对抗污染的战争，其中也包括塑胶废料」。北海是大马北部的港口城市，有些装载塑胶废料的货柜是从这里被退回。

废料出口国和航运公司将承担退回货柜的费用。杨美盈说：「我们一毛钱都不会付」。

「别人把他们的垃圾倒在你的国家，不该由我们付钱把垃圾运回去。」

这些货柜被退回到13个国家，其中43个运回法国，42个运到英国，17个送到美国，11个送回加拿大。

近几个月来部分东南亚国家已将不受欢迎的垃圾退回，印尼已把数百个货柜退回原产国，菲律宾也把大批垃圾送回加拿大。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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