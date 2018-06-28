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此内容发布于2018年6月28日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月28日 -08:05

（法新社首尔28日电） 南韩兵役法规定，拒服兵役者得以判处有期徒刑。南韩宪法法院今天判定，这条法律并未违宪，但法院命令南韩当局，必须提供良心拒服兵役者其他形式替代役。

韩战结束距今已近65年，几乎每位身体健全的18至35岁南韩男性目前仍须服2年兵役。任何拒绝兵役徵召者通常被判刑18个月，政府对良心拒服兵役者也未提供替代社会役选项。

1950年至今，约有1万9000名良心拒服兵役者曾被关入南韩监狱，他们大多是「耶和华见证人」（Jehovah's Witnesses）的信徒。

南韩目前兵役法规定，拒服兵役者可处3年以下徒刑。南韩宪法法院9名法官在意见分歧之下，判定这项规定不违宪。但对于兵役法另一条规定，不承认任何替代兵役的服役，宪法法院则判定违宪。

南韩国防部发布声明表示，他们持续考虑替代兵役的选项，并「将依照宪法法院判决，在最快时间订出政策」。

南韩宪法法院先前已多次判定，兵役法对拒服兵役者判刑并未违宪。今天的判决，源于28名拒服兵役者以宪法保障思想自由为由，对兵役法提出上诉。

目前南韩监狱约有200名拒服兵役者服刑，全国各级法院另有883件拒服兵役案审理中。由于法官等待宪法法院判决而延迟审判，因此未判案件近月大增。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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