此内容发布于2019年9月7日 上午9:35

（法新社哥伦比亚伊孔翁索7日电） 原哥伦比亚革命军（FARC）战斗人员罗培兹（Davinson Lopez）恤衫上的图案表明了一切心迹，这也是哥国人民非常希望听到的话，即「我们的唯一武器就是和平」。

这个游击组织的若干最知名首领一周前短暂露面，宣告将重新投入战斗，扬弃和平协议，使得厌倦战火的哥伦比亚举国恐惧。

与政府协商2016年和平协议的哥伦比亚革命军首席谈判代表马奎斯（Ivan Marquez）表示，政府违背了协议关键内容，因此现在是迈入「战斗新阶段」的时候了。

但多数遵照协议弃械并已在伊孔翁索（Icononzo）山坡地等正常区安定下来的原游击队员表示，尽管有人认为政府缺乏全面履行协议的意愿，他们仍坚守和平进程。

罗培兹承认，马奎斯的号召让他意外。他说：「没有人料到这个情况，更不用说是马奎斯同志发出这个号召。他原本非常投入和平进程，因为他就是签定协议的人。」

2016年的和平协议终结了哥伦比亚半世纪的冲突，而在正常区的原游击队员已无意重新卷入战事。

罗培兹在伊孔翁索山区的凉爽空气中说：「和平不可逆转。」伊孔翁索是当局辅导丛林战士重返社会的20多个临时安顿区之一。

然而罗培兹表示，尽管遵守和平协议，前游击队员仍身处危险中。他与5岁儿子几个月前就侥幸逃过伏击，险些遇害。他指出，极右派团体对原哥伦比亚革命军游击队员的攻击行为总能逍遥法外。

哥伦比亚革命军成立的政党表示，自从签署和平协议后，因为秋后算帐，已有总数143名前游击队员遭杀害。

罗培兹说：「现在是为和平奋斗的时候了，我们必须坚持下去。」他呼吁摒弃协议者重新遵守协议。

与7000名哥伦比亚革命军游击队员一同解除武装的阿比诺（Jesus Albino）指出，尽管政府在协议中有所承诺，前游击队控制区近3年来仍没有自来水、下水道和公共电力供应。

乡村地区受到忽视正是哥伦比亚革命军1964年?兵作乱的原因所在，也是马奎斯和手下游击队准备重启战端的理由。（译者：侯文婷/核稿：张佑之）

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