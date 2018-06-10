下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月11日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月11日 -00:35

（法新社罗马10日电） 义大利拒向移民救援船宝瓶座号（Aquarius）开放港口，并要求马尔他「勿坐视不管」，马尔他今天明言回拒。

这艘非政府组织的救援船目前停在马尔他及义国西西里岛间的地中海上，船上约有629名移民等待入港。

法国非政府组织地中海救援组织（SOS-Mediterranee）昨天救起这批移民，他们目前在宝瓶座号上等待入港许可。

义大利强硬派新内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）与掌管义国海岸防卫队的部长托尼乃利（Danilo Toninelli）发布联合声明坚称，当谈到尊重保护人类生命的明确国际公约时，马尔他不能继续坐视不管。

马尔他政府则发布声明表示，总理慕斯凯特（Joseph Muscat）已与义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）谈过，并强调「马尔他完全遵守国际义务」。

声明指出：「正因如此，马尔他不会开放港口，让上述船只停靠。」

路透社报导，地中海救援组织发言人奥维兰（Mathilde Auvillain）表示，宝瓶座号开展一连串海上救援行动后，已接收到北上的指令，现在正在等待「明确指示」。

Neuer Inhalt Horizontal Line