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此内容发布于2018年2月27日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月27日 -22:50

（法新社纽约27日电） 「纽约时报」（The New York Times）准备推出每周一次的新闻电视节目，是这个美国日报巨擘拓展阅听众的最新举措。

根据助理总编辑杜尼克（Sam Dolnick），纽时今天证实，它们正与几个有线台和线上平台洽谈播出这个计划中的半小时节目。

节目播出的确切时间表尚未公开。节目预料将展现纽时平日的调查与报导工作。

根据最先披露相关计画的美国有线电视新闻网（CNN），一部分纽时记者预料将参与这项企划。

已在串流自己播客（podcast）的纽时，并非第一个跨足电视的报社。

1988年，「今日美国报」（USA Today）推出每日电视新闻播报，但14个月后即吹熄灯号。

较新的线上服务如韦斯（Vice）则结合传统新闻和电视，包括HBO一个名叫「韦斯今夜新闻」（Vice News Tonight）的节目。

由于印刷报纸读者人数越来越少，纽时日益转向数位化。

纽时在最新季度报告表示，它们去年最后3个月的净数位订阅数增加了15万7000个，将全年订阅收益推至10亿多美元。

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