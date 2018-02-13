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此内容发布于2018年2月13日 上午10:50 最后更新 - 2018年2月13日 -10:50

（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国发言人今天表示，联合国正与北韩就未缴清会费进行谈判。平壤当局先前指称，联合国的金融制裁阻碍他们缴纳会费。

北韩常驻联合国代表慈成男9日已与联合国管理事务主管会晤，讨论拖欠会费事宜。

北韩坚称，自朝鲜贸易银行（Foreign Trade Bank ）去年8月被列入制裁黑名单后，当局无法转移近12万1500美元（约新台币356万元）拖欠会费给联合国。朝鲜贸易银行负责北韩大部分外汇业务。

北韩代表团在声明中痛批，联合国「非法且不正当」的制裁手段，导致平壤当局无法「履行联合国会员国义务」。

若会员国积欠会费总额，超过前两年贡献金额，最终可能会失去联合国大会投票权。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说，联合国管理事务副秘书长比格尔（Jan Beagle）向北韩代表团表示，「联合国会与他们合作，找出可行的支付管道」。

一项解决办法为，让北韩在联合国联邦信贷联盟（UNFCU）开设帐户付款。联合国联邦信贷联盟主要服务联合国员工。

目前因拖欠会费丧失联合国投票权的8国分别为：中非共和国、多米尼克、赤道几内亚、格瑞那达、利比亚、苏利南、委内瑞拉与叶门。

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