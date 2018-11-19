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此内容发布于2018年11月20日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月20日 -00:05

（法新社莫士比港20日电） 亚太经济合作会议（APEC）才刚在巴布亚纽几内亚首都莫士比港落幕，警方和目击者说，巴纽军警今天闯进国会，砸烂窗户和家俱，要求支付拖欠的APEC执勤加给。

在为期2天的APEC峰会期间，这个贫穷的太平洋岛国铺上红毯，迎接来访的各国领袖，甚至添购40辆玛莎拉蒂（Maserati）跑车，来接送出席峰会的贵宾。

巴纽警方发言人卡卡斯（Dominic Kakas）说：「一群军警齐聚国会外，要求发放他们的APEC津贴。」他还说，其他警察正在「处理此事」。

卡卡斯说，目前未听闻有人受伤，他还说，自己并不清楚有多少军警在首都莫士比港（Port Moresby）卷入这起事件。

在国会外的目击者对记者说，「数以百计警察和部队」站在国会前门台阶抗议，说他们没拿到在APEC峰会期间执勤所获的350基那（104美元，约新台币3200元）特别津贴。

目击者说，「国会外的情势非常紧张。现场有数十辆警车和军用车辆」，还说附近有家饭店全面封锁，示威者也阻碍交通。

巴纽国会议员克雷默（Bryan Kramer）上传脸书的影像画面显示，盆栽被打破、相框也散落一地，国会入口处附近的窗户玻璃和家俱都被砸烂。

巴纽是APEC经济体中最贫穷的国家，部分民众也对政府为砸下重金举办APEC峰会大为不满。与此同时，这个人口800万的开发中国家正在与小儿麻痹症和卷土重来的疟疾疫情搏斗，也疲于支付教师薪水。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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