（法新社匹兹堡29日电） 前美国副总统拜登今天把争取民主党总统提名的希望寄托在宾州工会劳工身上，他在这个兵家必争的东部州赢得消防工会支持，火力全开轰总统川普。

「国际消防员协会」（IAFF）表态相挺后，76岁的拜登（Joe Biden）说：「我无需道歉，我就是工会人，就这样。」他在从蓝领城市转型为科技中枢的匹兹堡告诉数百名工会成员：「若我2020年能击败川普，那应该就是从这里所造就。」

拜登上周宣布角逐2020民主党提名，今天他在表态后的首场造势大会上说：「有了你们的帮忙，我们就办得到。」

工会长期是民主党的票仓，但2016年大选绝大部分白人劳工、特别是男性，却转向川普。而川普当年击败民主党候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）的关键之一，就是在宾州险胜，他希望2020年大选能复制同样的胜选模式。

拜登全部重点都摆在炮轰川普，刻意和大部分民主党参选人的策略有所区隔。

今天他在演说中直球对决川普道：「我们是在为美国灵魂奋战。川普是唯一决定不要代表整个国家的总统。我们要的是能替所有美国人做事的总统。」并说美国人要「选择希望而非恐惧，选择团结而非分裂，或许最重要的是，要选择真相而非谎言」。

拜登表示，基本工资需调升到每小时15美元，还列举几大优先施政项目，包括教育负担得起、健保有品质、干净的永续能源等。

宾州选民连两届投给欧巴马后，2016年改投川普，但拜登向来是蓝领选民的最爱，他也自诩能贴近民主党劳工支持者的心。

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