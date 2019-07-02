此内容发布于2019年7月2日 上午2:20

（法新社华盛顿1日电） 根据「纽约客周刊」（The New Yorker）报导，美国前副总统拜登（Joe Biden）的儿子韩特（Hunter Biden）自爆曾在试图购买快克古柯硷时，遭人持枪威胁。

纽约客周刊写道，韩特说，2016年在洛杉矶市区与一名男街友接触后，由他带领来到附近的游民营帐区，却在帐篷间的狭窄走道遭人持枪对准头部，对方后来才意识到他是买家。

纽约客周刊这则片段援引与韩特的访谈，他表示自己当时「需要遗忘的方法」，包括遗忘认识他并与他来往的人。

这篇报导持续描写韩特吸食毒品的荒诞时期，说「他那周又回头买了几次快克古柯硷」。

韩特只在父亲于前总统欧巴马2009年至2017年任内担任副总统时，偶尔浮上媒体版面。

现年76岁的拜登在民主党2020年总统提名战领先群雄，目前在民调中胜过20多名竞争对手，有望于2020年出征挑战共和党籍的现任总统川普。

拜登担任公职数十年来不断遭逢家庭意外，1972年首次赢得联邦参议员选举后不久，便在车祸中痛失爱妻与小女儿，这场车祸也导致韩特与哥哥波伊（Beau Biden）受重伤。

波伊后来成为民主党崛起新星，却在2015年因脑癌过世，对拜登家族冲击极大，也影响他2016年角逐民主党总统提名战的意愿。

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