此内容发布于2019年6月20日 上午1:50

（法新社纽约19日电） 美国前副总统拜登昨天忆及与两位种族隔离主义参议员「客气」互动的往事，同党民主党议员今天严厉谴责拜登诉诸隔离主义者，是「政治过去式」，要求他道歉。

拜登（Joe Biden）在争取民主党总统提名的参选群民调领先，他昨天在纽约募款餐会告诉金主，修补美国「败坏」的政治，需要和立场对立的议员凝聚共识。

担任联邦参议员超过30年的拜登说，他1973年进入参院时，已故的密西西比州议员伊斯特兰（James Eastland）和乔治亚州议员泰尔米吉（Herman Talmadge）是党内的反对者。他们两人都强烈反对废除种族隔离主义。

根据记者报导，拜登提及曾任参院司法委员会（Senate Judiciary Committee）主席的伊斯特兰：「他从不叫我『小伙子』，他都叫我『孩子』。」

伊斯特兰1978年离开参院，他以称呼黑人是「劣等种族」而为人所知。

泰尔米吉则是反对1954年最高法院废除学校种族隔离的裁定。拜登说，泰尔米吉是「我遇过最刻薄的家伙之一」，「但至少我们客客气气的。我们在很多事上意见不一，但我们都把事情给完成」。

部分民主党人批评拜登是政治过去式，拒绝与时俱进，其中包括两位非裔参选人布克（Cory Booker）和贺锦丽（Kamala Harris）。

布克发布声明要求拜登道歉：「我们想让美国成为对黑人和每个人而言更安全、更包容的地方，副总统拜登和骄傲的隔离主义者的关系，不是我们的典范。」

贺锦丽则说，拜登诉诸隔离主义者是「错误」。

「我非常担心，如果那些人为所欲为，我就不会在联邦参议院了。」

但拜登的幕僚反驳说，现任总统「才是真正颂扬白人至上主义」的人。

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