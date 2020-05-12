（法新社华盛顿12日电） 美国民主党总统参选人拜登积极补强数位选战团队，以便与现任总统川普强大的线上竞选活动匹敌，不过民主党人说，拜登不能只在住处发表平淡演说，否则无法成为选民关注焦点。

美国前副总统拜登（Joe Biden）可望获得民主党提名，角逐白宫宝座。拜登的数位团队目前据报有25人，而他如今正设法将人数扩充一倍，他的阵营昨天表示，正在多个线上平台发起大量网路造势活动。

距离美国11月总统大选只剩不到6个月，传统造势活动却因冠状病毒疫情大流行而停摆，使拜登陷入尴尬局面。

当拜登在德拉瓦州住处居家避疫时，他在空荡荡的地下室，对着摄影机发表演说，而川普则处于中心位置，采取行动因应危机和重启停滞的经济。

拜登本月7日针对佛罗里达州选情举行线上造势大会，却遭遇一连串技术障碍。

若干民主党竞选专家形容，拜登的地下室演说过于静态且太过重视包装。

策略专家担心，拜登在推特、脸书、YouTube和Instagram等平台的关键绩效指标已远远落后川普。

现年77岁的拜登常说，2020年大选是「为国家灵魂奋战」，不过拜登数位选战团队负责人弗莱贺提（Rob Flaherty）9日推文说，「这也是为网路灵魂而奋战。这是一场我们想要赢得的战役。」

打从第一天起，川普的线上造势活动便如火如荼地展开。川普2020年竞选连任总干事帕斯凯尔（Brad Parscale）上周就将川普井井有条的数位选战，比作「星际大战」（Star Wars）里银河帝国的终极武器「死星」（Death Star）。

草根团体DemCast的数位策略师柯尔曼（Lori Coleman）说，她「非常担心」拜登数位选战起步较晚，但说他仍可能迎头赶上。

柯尔曼说：「疫情爆发前，传统选战对拜登来说颇为吃香，我不认为他们真的准备好要转向数位选战。」

数位基础建设团体「首字母缩写」（Acronym）说，自2018年来，川普阵营豪掷5590万美元，在脸书和谷歌投放广告，而拜登则是自去年投入选战以来，在这些平台斥资1960万美元。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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