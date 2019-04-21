此内容发布于2019年4月21日 上午4:05

（法新社华盛顿20日电） 联邦政府官员表示，美国联邦调查局（FBI）今天依非法持有武器罪名逮捕一名右翼武装义勇队队员，这个未获任何政府部门授权的团体被控在美国与墨西哥边界非法扣留难民。

被逮捕的霍普金斯（Larry Mitchell Hopkins）现年70岁，是规模不大，但武装精良的右翼组织「团结合宪爱国者」（United Constitutional Patriots, UCP）成员。此组织自称致力于守卫美墨边界，并护卫向边界巡逻队自首的难民、追捕不愿自首者。

霍普金斯被控在邻近美墨边界的美国新墨西哥州Sunland Park市一带非法扣留难民。

新墨西哥州检察长包德拉斯（Hector Balderas）形容绰号「打手」（Striker）的霍普金斯为「不该在孩童和家庭所在处持有武器的危险重罪犯」。

包德拉斯表示，联邦调查局的逮捕行动彰显「施行法治应交由受过训练的执法人员，而非武装义勇队」。

霍普金斯本月稍早曾告诉法新社，「团结合宪爱国者」成员的任务是协助美方的美墨边界巡逻队员执勤，因为巡逻队员人手严重不足。此外，在总统川普主张的美墨边界围墙筑成以前，组织成员将坚持巡逻边界。

「团结合宪爱国者」多由老兵组成，在社群媒体上有不少追踪者。组织成员拥有战术装备、步枪等军事配备，甚至有专属识别绣章。

事实上，美墨边界义勇巡守运动并非新现象。根据美国非营利民权组织「南方反贫穷法律中心」（Southern Poverty Law Center, SPLC）的纪录，早在1999年就有「（美国）公民可疑抓捕移民」的现象。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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