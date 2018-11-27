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此内容发布于2018年11月27日 上午3:35 最后更新 - 2018年11月27日 -03:35

（法新社马德里27日电） 西班牙谐星马德欧在电视短剧演出中拿国旗来擤鼻涕而吃上官司，今天出庭，引发外界有关言论自由在西班牙遭到打压的疑虑。

马德欧（Dani Mateo）出庭后告诉媒体：「身为这个国家的公民，我感到忧心，大家把一个小丑送上法庭，只因为他做了他的表演工作。」

「这为我的国家和国旗塑造出的形象，令我十分忧心。」

马德欧拿国旗擤鼻涕的短剧10月31日播出后，遭一个警察工会正式告发，谴责这是「侮辱西班牙和西班牙的象徵」。

这出短剧在西班牙受欢迎的电视嘲讽节目El Intermedio播出，剧中马德欧打了个喷嚏，拿国旗来擤鼻涕，然后一再讽刺地道歉称，他无意「冒犯西班牙、西班牙国王，或是卖这些抹布的中国人」。

西班牙国民警卫队（Guardia Civil）随后推文反驳表示，国旗「象徵人民团结一致」。

「尊重它！不尊重并不是幽默，而是无端冒犯那些以它为荣及为它所代表的和平自由价值而献出生命与努力的人。」

但国际特赦组织（Amnesty International）表示，这样的法律行动无异于「打压言论自由」。

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