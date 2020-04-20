此内容发布于2020年4月21日 上午12:50

（法新社纽约20日电） 高档汉堡店Shake Shack退还1000万美元贷款之后，美国为因应2019冠状病毒疾病冲击推出的小企业纾困计画，今天遭到各界全新检视。

这笔经费原是家族型小公司与员工的救命钱，却传出大型连锁餐厅也来争抢，引发舆论哗然。

小型企业署（Small Business Administration）不到14天就烧光「薪资保护贷款计画」（Paycheck Protection Program）最初发放的3490亿资金，国会现已针对增列经费展开审查。

但「薪资保护贷款计画」却也对大型连锁业者提供贷款，诸如茹丝葵牛排馆（Ruth's Chris Steak House）、Potbelly三明治，以及在全世界拥有275家分店、去年销售额高达5亿7500万美元的上市公司Shake Shack汉堡，都在名单之列。

这种种争议，连总统川普也注意到了。

记者今天询问川普，这类大公司使用保留给小企业的经费是否公平，川普回答说，政府会检讨此事，「如果我们认为不恰当，会有一些人要把钱退回来」。

家财万贯的川普旗下拥有饭店等事业，而这些事业也被迫在疫情期间关闭，但川普坚称旗下公司并未获得纾困。

「我没拿到一毛钱，那是一定的。」

批评者说，大公司会比小公司容易取得贷款。

共和党籍佛州联邦参议员史考特（Rick Scott）表示：「许多拥有数千员工的企业发现取得资格的漏洞，而这原本是提供给小公司的计画。」

「可惜的是，薪资保护贷款计画有数以百万计美元浪费掉了。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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