此内容发布于2019年3月12日 上午5:50

（法新社约翰尼斯堡11日电） 南非警方表示，为南非航空（SAA）工作超过20年的一名飞机驾驶今天被逮捕，因为他被指控在没有民航运输驾驶执照（ATPL）下驾驶大型客机。

南非航空先前曾表示，机师钱德勒（William Chandler）一直在没有适当文件下驾驶飞机。钱德勒最近被迫辞职。

南非国家警署发言人奈度（Vishnu Naidoo）表示：「他的律师今早把他交出来（给警方）了。」

警方表示，钱德勒被控伪造罪，后来获准以5000南非锾（约新台币1万830元）交保，并谕令于5月15日出庭。

南非航空表示，钱德勒宣称持有可驾驶大型客机的民航运输驾驶执照。但他实际上只有可驾驶小型飞机的商用飞行执照（CPL），这种执照要求的飞行训练及经验相对较少。

民航运输驾驶执照需要通过数次技术测试和体检，并达到1500小时飞行时数。执照持有者每年必须通过一系列考试和体检来「更新」资格。

钱德勒据报不断拒绝晋升为机长，因为那需要重新递交民航运输驾驶执照。

南非航空表示，这个谎言于去年11月曝光。

副机师钱德勒那时驾驶飞往德国的空中巴士A340-600客机，在瑞士阿尔卑斯山上空遇到乱流时「做出奇怪转弯」而遭到调查，这个弥天大谎才被戳破。

南非航空没有透漏钱德勒飞行多久、载送乘客数量多寡或驾驶何种机型。但据媒体披露，这家国营航空公司自1994年起雇用钱德勒。南非航空公司表示，将要求钱德勒偿还「数百万南非锾」薪资。（译者：侯文婷/核稿：刘学源）

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