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此内容发布于2018年6月17日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月17日 -10:35

（法新社马赛17日电） 法国检方指出，一名妇女今天在南部城镇的超级��场内高喊「真主至大」后，持美工刀攻击两个人，造成他们受伤。

检察官马沙尔（Bernard Marchal）告诉法新社，地中海滨土伦港（Toulon）郊外的拉赛因（La Seyne Sur Mer）接近中午发生这起攻击，一名男子胸部遇刺，所幸无生命危险。

一名女性收银员也受伤，伤势并不如男子严重。两名伤者都已送医。

马沙尔说：「这看起来像是心理有问题的人所犯独立案件，但不排除她变得激进化的可能性。」

自2015年初以来连串圣战攻击事件后，法国就一直保持高度警戒。相关事件通常由变得激进化的人士所为，不然就声称是以伊斯兰国（IS）的名义犯案。

没有前科的24岁凶嫌被超��内其他人压制，已遭到拘押。

警方稍后搜索她的住处，以确认她跟伊斯兰国集团有无关连。

马沙尔说：「我们还不知道本案是否为恐怖主义行动，不过不管怎样，这很可怕。」

自2015年1月巴黎嘲讽杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）惊爆屠杀案以来，已有逾240人命丧圣战攻击。

一名持刀男子5月13日晚间在巴黎闹区高喊「真主至大」后行凶，造成一死4伤。

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