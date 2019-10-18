此内容发布于2019年10月18日 上午6:35

（法新社贝鲁特18日电） 黎巴嫩昨夜有成千上万民众上街，表达对政府撙节和加税政策的不满，是该国近年来最大规模示威抗议。民众的怒火今天尚未熄灭，有数百人在首都贝鲁特主要联外道路设置路障。

黎巴嫩国会7月通过旨在削减赤字的撙节性预算，当时民众已有不满情绪。政府随后宣布，将实施加税政策，就连透过WhatsApp等通讯软体通话都得课税，民众因此怒不可遏，政府也被迫让步。

为支撑财政并确保去年谈妥的110亿美元国际援助安稳入库，黎巴嫩政府正考虑采取一系列撙节措施，并可望宣布课徵一些新税，以配合明年的预算。

今天早上，贝鲁特街头多处可见前一晚抗议民众和安全部队冲突的痕迹：烧焦的垃圾桶、遭纵火的车胎、遭损毁路标和店面碎玻璃等。

国家通讯社（National News Agency）报导，抗议民众今天已是第二天集结，原定内阁会议取消，但总理哈里里（Saad Hariri）可望在今天稍晚发表谈话。

由于抗议民众在贝鲁特主要的联外道路上焚烧车胎作为路障，包括银行、政府机关和学校等公共场所皆关闭。

内政部长哈山（Raya al-Hassan）警告示威民众，勿破坏公有和私有财物、勿阻碍交通，安全部队将采取必要措施，以保护公民及其财产安全。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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