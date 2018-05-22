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此内容发布于2018年5月22日 上午11:50 最后更新 - 2018年5月22日 -11:50

（法新社东京22日电） 美国叫车服务公司优步（Uber）今天宣布，今年夏天将首度在日本推出计程车叫车试验计画，以试图打入全球第3大经济体的高难度市场。

Uber已发现他们难以打入日本市场，因为当地乘客不愿冒险，宁愿坚持搭乘高品质的传统计程车。

在日本大城市，拦到计程车所需时间很少超过数秒。而像Uber这样透过智慧手机app招呼无照计程车的服务，使用率相对低落。

但Uber今天发布声明表示，今夏将在日本西部淡路岛推出试验计画，为计程车司机与观光客及当地居民提供媒介。

Uber说，他们的目标摆在于这座人口仅略多于15万的小岛，提供当地居民和观光客「可靠又安全的交通工具」。

Uber业务长安怀瑟（Brooks Entwistle）还表示，这将是「日本境内首创的这类服务」。

Uber目前已在日本京都府京丹后市及北海道中顿别町，推出利用私家车的叫车试验计画，在淡路岛推出的计程车业者参与的叫车服务试验，在日本境内是首创。

除Uber以外，许多公司都想打入日本计程车市场。中国叫车业巨擘滴滴出行和日本电信业者软体银行（SoftBank）2月初便宣布达成交易，将在日本开发计程车app。

软银大力投资计程车市场，最近已取得15%的Uber股份。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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