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此内容发布于2018年3月6日 上午9:20 最后更新 - 2018年3月6日 -09:20

（法新社马来西亚八打灵再也市6日电） 马来西亚着名维权人士玛丽亚陈今天宣布，将以独立候选人身分角逐即将举行的大选，分析家认为这将提振反对阵营企图推倒首相纳吉的声势。

纳吉（Najib Razak）将在几周内宣布举行大选的揣测甚嚣尘上，因为他领导的「国民阵线」（Barisan Nasional）5年执政任期即将届满。

纳吉受到马来西亚主权财富基金「一马发展公司」（1MDB）相关国际贪腐丑闻缠身影响，正寻求新的选民授权，他否认曾从事任何不法行为。

62岁的选举改革团体「干净与公平选举联盟」（Bersih）领导人玛丽亚陈（Maria Chin Abdullah），近年来领导反对纳吉的大规模街头集会，她表示将在反对派联盟「希望联盟」（Pakatan Harapan）旗下，以独立候选人身分参选。

希望联盟由马来西亚92岁的前首相马哈地领军，马哈地虽已退休，但为升高对纳吉的挑战而重出江湖。

玛丽亚陈曾于2016年的抗议游行前被捕，遭警拘留10天后获释。（译者：钟佑贞/核稿：刘学源）

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