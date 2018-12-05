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此内容发布于2018年12月5日 上午1:50 最后更新 - 2018年12月5日 -01:50

（法新社华盛顿4日电） 美国前副总统拜登表示，他相信自己是「最有资格」成为总统的人。这番言论一出，引发外界揣测他可能角逐2020年美国总统大位。

现年76岁的拜登（Joe Biden）3日晚间在蒙大拿州（Montana）宣传2017年新书「答应我，父亲」（Promise Me, Dad，暂译），说出这番言论。

当地报纸Missoula Current引述拜登的话报导：「我认为，我是最有资格当这个国家总统的人。」

他说：「我们国家今天面临的问题，我毕生都在处理━也就是中产阶级和外交政策的困境。」

拜登表示，他必须与家人讨论，以决定两年后是否挑战共和党籍现任总统川普。拜登曾担任民主党籍前总统欧巴马的副总统8年。

拜登说：「家人和我需要一起决定，我们是否准备好了。」他并说，接下来6周至2个月间将做出决定。

担任副总统之前，拜登是德拉瓦州（Delaware）联邦参议员。他被问到，是否会因经常「失言」伤害他角逐白宫大位的前景。

他说：「我可能是失言机器，但我的天呀，和一个无法说实话的人相比，我实在是好多了。」他指的是川普。

拜登说：「没有人会怀疑我说的内容，问题在于我有时会说出所有心中的话。问题是，我们的国家现在变成什么样子？」（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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